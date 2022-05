PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 23Maggio 2022

Buongiorno a tutti, ecco per voi la prima pagina de Il Corriere dello sport di lunedi’ 23 Maggio 2022, Buona lettura da persemprenapoli

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport dedica la prima pagina allo scudetto del Milan: “Leaoni. Milan campione d’Italia dopo 11 anni: è lo scudetto numero 19. L’emozioni di Pioli al primi titolo in panchina: ‘Papà e Astori, è per voi’. Ibra in campo con il sigaro. Festa di popolo a Piazza Duomo”.

