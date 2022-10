Prima Pagina Corriere dello Sport di Oggi

“Max senza appello”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “La Juve ad Haifa, solo la vittoria la tiene in corsa (18:45). Milan, rivincita col Chelsea (21). Domani Napoli e Inter”. In taglio spazio alla Roma e all’infortunio di Paulo Dybala: “Sospetta lesione, ma lui sogna il derby”, mentre in taglio centrale spazio al posticipo di Serie A: “È una Lazio meravigliosa. Viola Travolta, Sarri terzo”.

