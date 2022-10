PRIMA PAGINA Corriere dello Sport di Oggi

“Napoli unico!”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Champions: quarta vittoria su quattro, gli azzurri padroni d’Europa! Ajax demolito (4-2): Spalletti vola negli ottavi a punteggio pieno. Lozano, Raspadori, Kvara, Osimhen: in gol tutte le punte. Maradona in estasi. ADL: ‘Mamma mia che emozioni'”. Al centro spazio anche all’Inter e al pareggio con il Barcellona. In taglio basso la Juventus: “Juve con la spalle al muro”. Spazio anche per la presentazione di De Rossi da nuovo allenatore della Spal: “Sono pronto e non ho paura”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it



Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati