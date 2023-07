Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, dedica spazio al mercato del Napoli in prima pagina: “Napoli, è Itakura. Il giapponese entra in corsa per il dopo Kim. L’entourage del difensore: ‘Firma vicina’. Poi in serata la retromarcia. Gioca del Gladbach, può sorpassare Kilman. Vice Di Lorenzo: c’è Faraoni“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati