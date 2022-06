PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 9 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro incerto per il capitano del Napoli: “Koulibaly agita Napoli. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e avverte ADL: ‘Vado in vacanza, poi vedremo cosa succederà. L’ombra del Barça“. A centro pagina spazio alla Nazionale: “Mancini studia un’Italia per il 9“.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati