PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 8 Settembre

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sportapre in prima pagina con l’exploit del Napoli in Champions League: “FenomeNapoli! Lezione al Liverpool, Kvara incanta: il Maradona in delirio (4-1). Doppio Zielinski: rigore e gol finale. Anche Anguissa e Simeone a rete. Spalletti felice: ‘Noi siamo così’“. A centro pagina spazio alla sconfitta interna dell’Inter contro il Bayern Monaco: “Sané micidiale, il Bayern stende l’Inter e San Siro fischia (0-2). Più in basso l’esordio europeo delle romane: “Via all’Europa di Mou e Sarri col sogno derby“.

