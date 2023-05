PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 8 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport Nell’edizione di oggi, si dedica l’apertura in prima pagina alla vittoria della Juventus contro l’Atalanta: “Secondo Max. Juve spietata, batte Gasp e sorpassa Sarri. Champions in tasca“. A centro pagina spazio alla festa scudetto del Napoli. “Napoli canta e Osi segna: festa tricolore“. In taglio basso il mercato della Roma: “Aouar-Roma, è fatta. I tifosi con Mourinho“.

