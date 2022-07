PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport 8 LUGLIO 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il futuro di Koulibaly: “KK: no alla Juve ma non rinnovo. Snobba la maglia bianconera ma blocca l’offerta di DeLa. Koulibaly frena Agnelli e gela Napoli. Chelsea e Barcellona in azione. Kalidou non vuole tradire i tifosi azzurri. Via gratis nel 2023: Premier o Liga sono una tentazione”. Al centro si parla della Roma: “Mourinho in pressing per Dybala alla Roma“. Spazio anche all’arrivo a Torino di Di Maria.

