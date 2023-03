PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 7 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “Voglio tutto”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del quotidiano sportivo romano in riferimento alle parole del presidente del Napoli. “Il presidente del club che domina in Italia e all’estero alza l’asticella. De Laurentiis senza freni: ‘Scudetto e Champions a Napoli. Se porto il Bari in A cedo a gente fidata.Gli agenti una rovina’. Osimhen premiato dalla stampa estera: ‘Kvaratskhelia è da Pallone d’Oro'”.

