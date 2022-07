PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 7 Luglio 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l’incontro tra l’agente del difensore del Napoli e il club bianconero: “KK, assalto Juve. Offerta per Koulibaly: 30 milioni al Napoli e 6,5 al difensore. Ma De Laurentiis rilancia: vuole fermare Kalidou a ogni costo“. Di spalla ancora il caso Koulibaly: “Il club azzurro è irritato: non andrà mai a Torino!“.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati