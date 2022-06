PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 7 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la vicenda legata a Mertens: “Dries: il caso bonus. Napoli, valzer di cifre sul contratto di Mertens: trattativa complicata. I legali di Ciro: 4,5 milioni per rinnovare. Poi le smentite. Una mail degli avvocati dell’attaccante a De Laurentiis: ‘Ingaggio di 2,6 milioni, una tantum di 1,4 e premi’. L’entourage: ‘Chiesti solo 2,5′”. In taglio alto spazio alle mosse di Juve e Inter: “Inter, arriva Bellanova. Juve, per Di Maria Barça in tackle”. Di spalla spazio alla Nations League: “Solo Rabiot, Francia stop”. Al centro si parla di Italia-Ungheria: “Mancini con Gnonto titolare: ‘Willy ha bisogno di crescere'”.Spazio anche all’U21: “L’Italia dei baby già vede le finali”. In taglio basso spazio alla rottura tra Iervolino e Walter Sabatini: “Salerno, quanti veleni”.

