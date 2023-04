PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 7 Aprile 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “Spalletti riparte da Lecce: ‘Io, l’ultimo samurai’”. Titola così al centro l’edizione odierna, in riferimento alle parole del tecnico del Napoli. “Il Napoli con Raspadori titolare (19)”. In taglio alto il caso Lukaku dopo Juve-Inter e gli impegni di Inter e Milan: “Forza Lukaku. L’Inter lo lancia in campionato per i gol-Champions. Il Milan sfida l’Empoli: Pioli fa solo tre cambi”. Di spalle la decisione del Giudice Sportivo di chiudere la Curva della Juventus contro il Napoli dopo gli episodi di razzismo contro l’Inter.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati