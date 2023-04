PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 6 Aprile 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi titola in così in apertura in prima pagina: “Tutti per Kvara. Una foto sui social del Napoli scatena l’amore di 160.000 tifosi. Domani a Lecce riprende la cavalcata dopo il ko col Milan“. Di spalla si legge: “Spalletti punta tutto sui suoi colpi. Zola lo lancia: ‘Forte tecnicamente e uomo squadra, è un campione’“.

