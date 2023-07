Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la ricerca per il sostituto di Kim: “‘Kilman si fa’. In Inghilterra sono certi: in arrivo il via libera del Wolverhampton. Pressing di De Laurentiis per il difensore: operazione da 35 milioni“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati