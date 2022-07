PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 5 Luglio 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le manovre sul mercato del Napoli: “Dopo Ostigard e Svanberg, il club azzurro guarda ancora a Nord. Spunta Solbakken. Blitz del Napoli: sfida alla Roma per l’attaccante norvegese. Il talento del Bodo/Glimt si svincola il 31 dicembre: il ds Giuntoli offre 2 milioni per portarlo a Spalletti. Può diventare il sostituto di Politano”. In taglio alto si parla sempre di mercato: “Scamacca verso il Psg. E il Monza prende anche Pessina”. Al centro le parole di Pioli e il cambio di proprietà del Palermo. In basso la Juve: “De Ligt, tesoro da 100 milioni”.

