PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 5 Agosto

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le mosse del Napoli sul mercato in tema portieri: ”Kepa-Napoli: stretta finale. Pressing sul Chelsea per sbloccare l’affare: il portiere ha già detto sì. Spalletti aspetta il portiere: l’alternativa è Keylor Navas. Da limare con i Blues la copertura dei costi relativi all’ingaggio dello spagnolo. Altro nodo: i termini del diritto di riscatto”. Al centro spazio alla Roma: “Wijnaldum da titulo”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati