PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 4 Luglio 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con una trattativa di mercato: “Napoli su Svanberg. Blitz per lo svedese, Giuntoli chiama il Bologna: via alla trattativa“. Di spalla i particolari: “Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023 e rifiuta il rinnovo: strada libera per De Laurentiis pronto a investire 7 milioni“. A centro pagina spazio alla Roma di Mourinho, ferma sul mercato: “Mou si tappa la bocca: ‘Parlo solo il 13 agosto’

