PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 4 Aprile 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport Meno male che Lucio c’è”. Titola così in taglio alto ,nella sua edizione Campania di oggi. “Cancellata subito la la delusione del ko con il Milan. Dialogo e autostima: Spallettiricarica il Napoli in trenta minuti. Confronto tra il tecnico e i giocatori. Interviene anche DeLa: ‘E’ stata solo una serata storta’. Caso tifosi: tensione per le curve a 90 euro in Champion

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati