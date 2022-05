PRIMAPAGINA: Corriere dello Sport del 31 ìMaggio 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi 31 Maggio, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le dichiarazioni di De Laurentiis in occasione della presentazione del ritiro estivo di Castel di Sangro: “‘O Napoli o i soldi. Bernardeschi? Ho parlato con l’agente, deciderà Spalletti’. De Laurentiis coltiva il sogno scudetto e sfida Koulibaly e Mertens”. Spazio anche all’Inter con le parole di Marotta: “Spero che Dybala venga da noi”. Al centro spazio alla nuova divisa dell’Italia: “Italia, il Mondiale solo sulle maglie”. Di spalla la Juve: “Il piano Allegri: quattro novità”. In taglio basso: “La Salernitana su Izzo”.

