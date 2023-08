PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 31 Agosto

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Corriere dello Sport “Napoli, Lindstrom è pronto”. Titola così di spalla l’edizione odierna in riferimento al nujovo arrivo in casa Napoli “Sarà in panchina contro la Lazio. Braccio di ferro Lozano-ADL”. In basso spazio ai sorteggi dei gironi di Champions League: “Garcia, pericolo Real. Sarri, l’incubo è il City. Napoli, Lazio, Inter e Milan rischiano gironi di ferro”. Al centro ampio spazio alla Roma e a Lukaku.

