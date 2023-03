PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 30 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l’ennesimo sold out stagionale del Maradona: “Golden Maradona. Lo stadio di Diego è la casa di famiglie e bambini: altro sold out col Milan. Ottocentomila tifosi in 18 partite: affetto e ricavi per 35 milioni. Tra campionato e Champions una media di 46.000 spettatori. Nel 2021-22 il botteghino aveva garantito soltanto 12,1 milioni“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati