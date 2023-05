PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 30 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “Napoli, ho scelto io: starò con mia figlia”. Titola così al centro l’edizione odierna in riferimento alle parole del tecnico del Napoli: “La versione di Spalletti sul divorzio”. Al centro ampio spazio anche alla Juventus: “Paga e chiudi. Manovra stipendi: oggi il club e la procura verso un accordo processuale. Udienza per il patteggiamento: no a nuove penalizzazioni, solo multe”. In basso le ultime sulle condizioni di Dybala.

