Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Corriere dello Sport dedica l’apertura in prima pagina alla prima sconfitta in campionato del Napoli: “Mezzo Napoli. Domina per 45′, poi si smarrisce. E la Lazio di Sarri rifà il colpo: 1-2. Luis Alberto segna di tacco, Zielinski risponde subito. Decide la magia di Kamada. Il Var toglie altri 2 gol a Mau. Garcia: ‘Meritavamo il pari'”.

