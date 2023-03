PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 3 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “In piedi per Sarri”. Titola cosi, nella sua edizione Campania di oggi. “Stasera Napoli-Lazio al Maradona: Lucio rende onore a Mau. Spalletti: ‘Lui il Masaniello di un calcio bellissimo, per noi sarà dura’. Il tecnico confessa la sua ammirazione: ‘Mi alzavo davanti alla tv quando vedevo quella squadra’. Romagnoli e Patric recuperano per Osi e Kvara”.

