PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 3 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pienone registrato al Maradona per il match scudetto Udinese-Napoli che sarà trasmesso allo stadio sui maxi-schermi. “Video Napoli. Si gioca su tre campi: c’è anche il Maradona esaurito davanti al maxi-schermo. Spalletti attende a Udine. ADL: ‘Vinto lo scudetto dell’onestà’. Ma se Sarri batte il Sassuolo si va a domani“. Di spalla spazio a Juve, Inter e Roma, in campo oggi: “Allegri prega Di Maria“. “Dzeko cerca il gol perduto“. “Roma, le date di Folleri“.

