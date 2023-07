Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “Maxime Lopez: contatto Napoli. Assalto a Kilman“. E’ il titolo che dedica al Napoli: “Lo staff di Garcia entra in azione per il mediano. Il Wolverhampton dice no a 35 milioni per il difensore”.

