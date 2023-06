PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 3 Giugno 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport edizione del 3 giugno 2023, in edicola tra poche ore, apre con l’addio di Luciano Spalletti al Napoli. Ieri a Castel Volturno l’ultimo abbraccio in pubblico con il presidente Aurelio De Laurentiis. “Divorzio all’italiana“, il titolo dell’approfondimento del giornalista Antonio Giordano. Si parla anche dell’inchiesta aperta dalla Uefa dopo le frasi di Josè Mourinho, tecnico della Roma, dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia

