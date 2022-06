PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 29 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella edizione Campania, apre con “Tutto su Lucio” Spalletti vero leader del Napoli che e tornato in Champions, il mercato azzurro e incompleto, pero’ si riparte dal terzo posto. Piu in basso ,” Lukaku sbarca all’ Inter, sfida il Milan, oggi visite e firma” Piu’ in basso a destra Salernitana, “Summit per Brereton Diaz”

