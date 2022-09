PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 28 Settembre

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport , nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con Raspadori reduce dai due gol in Nazionale: “Raspadori, due gol in Nazionale per conquistare un posto fisso. L’attaccante è arrivato a quota cinque con Mancini in un tempo più breve di Balotelli. Contro il Toro è l’arma in più“. In taglio basso spazio all’ex Verona pronto a sostituire Immobile nell’attacco della Lazio: “Cancellieri studia da Ciro“.

