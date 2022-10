PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 28  Ottobre

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. “La difesa dell’EuroNapoli ha trovato il suo Superman. Ingresso da leader per il sudcoreano, blindato da DeLa con una clausola da 50 milioni: dall’intuizione di Giuntoli al pressing di Spalletti per portarlo nel club azzurro. E per Capello è più forte di Koulibaly”.

