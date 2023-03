PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 28 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “Il nuovo Napoli”. Titola così in taglio alto, nella sua edizione Campania di oggi. “De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti lavorano per potenziare la squadra. Osimhen e Kvara blindati. Piacciono Vicario, Djaló, Hojlund e Beto. In attesa dello scudetto e dell’assalto Champions, strategie definite per dare continuità alla crescita del club: Lozano e Demme nella lista dei sacrificabili”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati