PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 28 Maggio 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi 28 Maggio, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport

Nell’edizione di oggi, il Corriere dello Sport svela in prima pagina una decisione presa dal difensore del Napoli: “Il trasloco di Koulibaly. Il centrale del Napoli ha riportato le auto a Parigi. Anche il Psg è in corsa ma ADL pretende almeno 40 milioni per cederlo”. Di spalla spazio alla finale di Champions League di stasera tra Real Madrid e Liverpool: “Ancelotti una notte da leggenda“. Nel taglio basso invece si parla del rinnovo di Davide Nicola con la Salernitana “Nicola firma per due anni”. Mentre nel taglio centrale si parla dello stage di Coverciano con Mancini che prepara il futuro “Ecco i ragazzi di Mancini per il Mondiale Americano”

