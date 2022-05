PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 27 Maggio 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi 27 Maggio, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport:

Apriamo con buone notizie in casa Napoli, Anguissa Riscattatato, altro regalo per Spalletti dopo Kwaratskhelia e Olivera. La squadra giallorossa festeggia la conquista della Conference League che può costituire un primo tassello verso la costruzione di una grande squadra: “Roma sul bus scoperto nelle strade della storia. Nasce il top team di Mou: caccia a Matic, Maxime Lopez e Guedes”. In basso si legge: “Cessione Milan, ci siamo”.

