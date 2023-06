PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 27 Giugno 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “L’Inter ha i soldi”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna . “Fa cassa con Brozovic in Arabia e Onana al Man United. Frattesi, ma a certe condizioni. Oggi visite per Thuram. “Epic Brozo” all’Al-Nassr per 23 milioni.Zhang ne chiede 60 per il portiere: in giornata l’incontro; 23-24 milioni più Mulattieri, questa l’offerta al Sassuolo”. Spazio anche all’intervista a Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli: “Koulibaly, messaggio a Osimhen e compagni: ‘Non lasciate Napoli’”. Mercato anche del Milan in prima pagina: “Colpi Milan, Loftus-Cheek con Pulisic. Preso anche Sportiello”. Sulla Juve si legge: “Rabiot, Weah (e Giuntoli?): avanti Juve”.

