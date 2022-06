PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 27 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la situazione riguardante i portieri del Napoli: “Promosso Meret. La soluzione è in casa: contratto fino al 2027 per l’ex Udinese. Napoli, Ospina saluta: è a un passo dalla firma con un club arabo. Spalletti sperava di trattenere il colombiano che ora è vicino all’accordo col Al-Nassr“.

