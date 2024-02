PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 27 Febbraio 2024

Buongiorno a tutti da persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi con la Prima Pagina de Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina al Napoli: “Napoli, la corsa non finisce qui“. Al centro, spazio alla vittoria della Roma con tripletta di Paulo Dybala: “Trybala!“. In taglio alto, spazio alla gara di recupero di domani dell’Inter contro l’Atalanta: “Inzaghi no stop: missione +12“. In taglio basso, spazio al calciomercato del Milan: “Il Bayern all’assalto di Theo“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati