PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 26 Maggio 2022

Buongiorno a tutti, ecco per voi la prima pagina de il Corriere dello Sport 26 Maggio 2022, Buona lettura da persemprenapoli_

Il Corriere dello Sport saluta la vittoria in Conference League della Roma di Ieri contro il Feyenoord per 1 a 0 grazie a Zaniolo e titola “In Paradiso”. Nel taglio alto alto invece si parla di mercato in casa Napoli, con “Mertens che decide, e Deulofeu aspetta.”

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w http://www.persemprenpoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati