PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 25 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport nella sua edizione della Campania, apre in prima pagina con un’indiscrezione di mercato: “10 milioni per Lucho. Luis Enrique, maxi-offerta del Napoli. De Laurentiis è pronto a garantirgli un contratto fino al 2025“. Di spalla si legge: “La trattativa si scalda. L’ex ct della Spagna favorito nella corsa al dopo Spalletti: è l’asso di Aurelio per lanciare l’assalto alla Champions. Idea Reina nello staff“.

