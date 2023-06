PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 25 Giugno 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “Ansia per Kim”. Titola così in taglio alto l’edizione campana “Il Napoli prova a blindare Osimhen, ma può perdere presto il coreano. Il Bayern è pronto a portarsi via il difensore con 50 milioni. Il club tedesco prepara i soldi della clausola: è convinto di aver battuto la concorrenza di City e United. Garcia studia due soluzioni per sostituire il centrale: Danso o Lucumì”.

