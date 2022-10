PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 23 Ottobre

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport

Apertura dedicata alla vittoria della Juventus per 4-0 sull’Empoli. “Quasi Allegri”, il titolo: secondo vittoria di fila per i bianconeri in questo campionato, fino ad oggi non era mai capitato. Il mister della Vecchia Signora vede progressi e si prepara per la sfida di Lisbona, ultima chiamata per provare a rientrare in corsa Champions. Domani, all’Olimpico, si gioca Roma-Napoli, che pesa tanto in termini di classifica.

“Porte girevoli per Spalletti”, il tecnico dei partenopei proverà ad allungare in classifica con la consapevolezza che non sarà facile al cospetto della squadra di Josè Mourinho reduce dal successo contro la Sampdoria. Intanto il patron della Roma potrebbe mettere presto 100 milioni di euro nelle casse del club per risanare l’aspetto finanziario. Sarà una sfida ad alta intensità nello stadio capitolino che dovrebbe far registrare il tutto esaurito.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati