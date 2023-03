PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 23 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “Teniamocela stretta“. Apre così in prima pagina nell’edizione odierna che fa riferimento alla partita tra Italia e Inghiterra. A centro pagina spazio al Napoli: “Il piano per blindare Osimhen e Kvara”. Di spalla ancora mercato: “Zielinski è il sogno di Sarri“. In taglio basso spazio al processo plusvalenze: “Juve, il pm si fa da parte“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati