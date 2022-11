PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 22  Novembre

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport “E’ derby Lozano-Zielinski!”. Titola così il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. “Il Napoli protagonista anche in Qatar: super sfida in Messico-Polonia (17). Spalletti si gode i primi due azzurri in campo a Doha in attesa di Olivera, Kim e Anguissa”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati