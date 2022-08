PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 22 Agosto

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’esaltazione di Kvaratskhelia, grande protagonista del 4-0 del Napoli al Monza: “Kvarastella. Il georgiano nuova luce del Napoli: doppietta e Monza travolto (4-0). Kvaratskhelia si presenta al Maradona regalando due magie. Lucio: ‘Ancora non avete visto niente’. In gol anche Osimhen e Kim“. A centro pagina il pari tra Atalanta e Milan: “Il Milan soffre contro l’Atalanta: Bennacer evita la sconfitta (1-1)“. Di spalla il mercato Juve: “La Juve ha Milik in pugno: decide“. Più in basso spazio al bruttissimo infortunio in casa Roma: “Wijnaldum shock: frattura della tibia“.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati