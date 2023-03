PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 21 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “Osi l’uomo bionico: nessuno è come lui”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna “L’algoritmo incorona Victor re della Serie A. Nella formazione ideale ricavata dalle classifiche di rendimento Opta il Napoli la fa da padrone con sette titolari: nel tridente anche Kvara”. Al centro si parla della rimonta dei bianconeri verso il quarto posto: “Fate spazio alla Juve”. In taglio basso spazio alle parole del CT Mancini dal ritiro di Coverciano. Di spalla spazio alle polemiche dopo i due derby con le parole di Lotito e dell’ex arbitro Rocchi.

