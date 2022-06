PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 21 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le sirene inglesi per Fabian Ruiz: ”Fabian da Premier. Il contratto scade nel 2023 e l’Inghilterra lo tenta: svolta in arrivo. Non rinnova col Napoli: piace a United, City, Arsenal e Newcastle. Lo spagnolo prepara le basi per lasciare il club azzurro. Il suo procuratore in azione per portare le offerte a DeLa”. In taglio alto il duello e le mosse sul mercato di Inter e Juve: “Giganti contro”.

