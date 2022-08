PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 21 Agosto

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania titola, “Non Spegneteci” In 40.000 al Maradona, tutti insieme per un Napoli capolista. Alle 18;30 arriva il Monza. Lozano, Osimhen e Kvara per salire a quota 6.Ma c’e’anche la frenata del tecnico al troppo entusiasmo intorno al Napoli: “Abbiamo sostituito i giocatori che sono andati via, ora la squadra ha meno esperienza”. Intanto ieri e ufficiale l’ arrivo di Giacomo Raspadori in maglia azzurra. In taglio a destra traviamo “Chalanoglu, Lautaro e Correa, battuto 3 a 0 lo Spezia” Inter da applausi. infine, pari della Salernitana ad Udine che titola “Salernitana ,un peccato”

