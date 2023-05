Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “La vogliono fuori”. E’ questo il titolo d’apertura in merito al nuovo deferimento per la Juventus causa manovra stipendi: “I guai continuano: rischia doppia penalizzazione”. Per quanto riguarda il Napoli spazio a De Laurentiis che “congeda il tecnico” e dice: “Non posso tarpare le ali a Spalletti”

