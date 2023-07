PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 20 Luglio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Corriere dello Sport “Tra Osimhen e il Napoli primo round per il rinnovo“, titola così in prima pagina nell’edizione di oggi. “Nel faccia a faccia ancora interlocutorio il presidente e Calenda trattano su ingaggio, clausola e scadenza“. In apertura il valzer degli attaccanti: “Via al domino. Kane verso il Bayern, il Psg su Vlahovic e la Juve scalda Lukaku“. Ancora mercato di spalla: “Stop all’Inter: da Morata precedenza a Mourinho“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati