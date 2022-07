PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 2 Luglio 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il tweet di benvenuto al nuovo acquisto del Napoli: “ADL incorona Kvaratskhelia. Il georgiano è ufficialmente un giocatore del Napoli. Tweet del presidente: “L’azzurro sia il colore della tua anima’“. Di spalla spazio ancora al talento ex Dinamo Batumi: “L’erede di Insigne arriverà mercoledì: venerdì la partenza per il ritiro di Dimaro: “Lavorare con Spalletti, un grande onore“.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati