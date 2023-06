Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “L’ultimo Mou”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna “Tre giorni per decidere se restare o no alla Roma: palla a Dan”. Al centro l’intervista a Galeone che parla di Allegri e della Juventus, mentre in taglio basso spazio alla finale di Conference la League tra Fiorentina e West Ham.

